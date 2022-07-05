Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi ilk olarak Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u resmen kadrosuna katan Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde de mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün kiralanması konusunda Burnley ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."