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Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst'u da kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:54
Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi ilk olarak Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u resmen kadrosuna katan Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde de mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün kiralanması konusunda Burnley ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

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