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Gözler Weghorst’ta

Siyah-beyazlıların yeni sezon forveti Wout Weghorst'un bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Gözler Weghorst’ta

Beşiktaş, 30 yaşındaki golcü oyuncu Wout Weghorts'u renklerine katmak için artık saatleri sayıyor. Siyahbeyazlılar, uzun süren uğraşlar ve bekleme sürecinin ardından Hollandalı forvet Wout Weghorst'la birlikte ailesini de ikna etmeyi başardı. Wout Weghorst'un bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'tan senelik 2.7 milyon euro yıllık ücret alacak ve kendisi için kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek.

AVUSTURYA KAMPINA GELECEK

Wout Weghorst için İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor. Hollandalı forvet, atacağı resmi imzanın ardından ülkesine dönecek ve Beşiktaş'ın 5 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampında takıma dahil olacak. Beşiktaş'ın yeni golcüsü 30 yaşındaki Weghorst, Alman ekibi Wolsburg'da gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirdi. Son olarak Burnley forması giyen 1.97'lik dev santrforun kariyerinde AZ Alkmaar, Heracles ve Emmen de bulunuyor.

Weghorts profesyonel futbol kariyeri boyunca 396 maça çıkarken bu periyotta 163 gol atıp, 47 de asist yaparak toplamda 210 gole direkt etki etmeyi başardı. Hollanda milli takımında da 14 maçta 3 gol kaydetti.

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