Tiago tamam sıra Watford’da

Beşiktaş, A Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur'la yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, İngiltere ekibi Watford Kulübü'nü de ikna ederse, 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.
Beşiktaş,A Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur'la yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, İngiltere ekibi Watford Kulübü'nü de ikna ederse, 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek. Kartal'da forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra kariyerini Watford'un U23 takımında sürdürüyor.