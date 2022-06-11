Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlıların, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde devam eden çalışmalarda takımdan ayrılması an meselesi olan Rıdvan Yılmaz'ın yerine 4 büyüklerinde listesinde bulunan yerli sol beke teklif yaptığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 18:51
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

SOL BEKE TAKVİYE

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Valerien Ismael, İngiltere'de sol bek için araştırmalar yaptırıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Ismael, kendi sistemine uygun bir bek oyuncusu arıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Beşiktaş teknik patronunun istediği bekin 3'lü savunmada beklentilere cevap verecek bir isim olması hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Sol bek için arayışlar sürerken, Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncu takviyesini de gündemine aldı ve hızlı hareket etme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

ALTAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş, Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş için de görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Hatırlanacağı üzere Altay'da başkan Ayhan Dündar, oyuncunun bonservisi için kısa bir süre önce açıklama yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Dündar, Avrupa'dan bazı takımların listesinde yer alan Kazımcan için 2 milyon Euro talep etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Futbolcuya Süper Lig'den Konyaspor'un da ilgi gösterdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Altay Başkanı Ayhan Dündar, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş için önceki gün resmi transfer teklifi aldık. Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL, sonraki satıştan %10 pay. Kazımcan'ın transferinden bonservis beklentimiz 2 milyon Euro." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

19 yaşındaki genç futbolcu için görüşmelerin henüz yeni başladığı, olumlu ya da olumsuz bir sonuç alınmadığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

ÇOK AMAÇLI BİR BEK

19 yaşındaki Kazımcan, sol bek mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! İşte o bonservis ücreti

Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre ise 950 bin Euro değer biçiliyor.

DİĞER
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'siydi... Belemir Temizsoy'u büyüdü de evleniyor! Güzelliğiyle mest etti!
Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love'un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti
Reklam
Jesus önlemini aldı! F.Bahçe'ye Almanya'dan stoper geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a yerli forvet! Listede o isim var
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Bundesliga'ya transfer oldu!
En yakın kandil ne zaman?
11 Haziran 2022 Sayısal Loto sonuçları
İSTANBUL İZMİR ANKARA HAVA DURUMU
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in 18:45
Fenerbahçe'de sol kanat bombası! İşte listedeki isimler... Fenerbahçe'de sol kanat bombası! İşte listedeki isimler... 18:39
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri! Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri! 18:12
Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? 17:02
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ilk yarışını bitiremedi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ilk yarışını bitiremedi 17:00
Eşi bombayı patlattı! F.Bahçe ve Jesus... Eşi bombayı patlattı! F.Bahçe ve Jesus... 16:45
Daha Eski
Transfer söylentileri alevlendi! Flaş paylaşım Transfer söylentileri alevlendi! Flaş paylaşım 16:33
Faroe Adaları - Litvanya maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Litvanya maçı saat kaçta? 16:23
Romanya - Finlandiya maçı saat kaçta? Romanya - Finlandiya maçı saat kaçta? 15:55
Kartal'a yerli forvet! Listede o isim var Kartal'a yerli forvet! Listede o isim var 15:55
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Bundesliga'ya transfer oldu! Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Bundesliga'ya transfer oldu! 15:40
Karadağ - Bosna Hersek maçı saat kaçta? Karadağ - Bosna Hersek maçı saat kaçta? 15:33