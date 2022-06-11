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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk takviyesini defans hattına yapıyor. Siyah-beyazlılar, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Romain Saiss'i resmen açıklamaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte yaşanan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi gün sayıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Domagoj Vida ile yollarını ayıran siyah beyazlıların, bu bölgeye yapmayı düşündüğü takviye, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fas Milli Takımının başarılı savunma oyuncusu Saiss'in İstanbul'a geleceği gün belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

duhuliye.com'un haberine göre tecrübeli stoper 14 Haziran Salı günü İstanbul'da olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

32 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresi de belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Saiss'in Beşiktaş'a 2+1 yıllık imza atacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Saiss'in yeni sezonda Beşiktaş'ta ana plandaki yeri üçlü savunmanın merkezi olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Beşiktaş teknik heyeti, Saiss'i merkezde değerlendirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni stoperi Saiss, Fas Milli Takımı'yla oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'den gelen haberlere göre Beşiktaş'la anlaştığınız söyleniyor. Bir şey demek ister misiniz?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Saiss yaptığı açıklamada, "Şu anda bu soruyu ne sormanın, ne de cevaplamanın yeri" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

SAISS KİMDİR?

26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğan Romain Saiss, futbola AS Valence takımında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Faslı stoper, daha sonra sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers ve Wolverhampton formalarını giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Saiss 6 yıldır formasını giydiği Wolverhampton'a 2021-2022 sezonu sonunda veda etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Saiss geride kalan sezonda 32 maçta görev yapıp 3 gol attı.

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