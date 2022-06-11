BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'te geri sayım! İşte geliş tarihi

Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi gün sayıyor.
Domagoj Vida ile yollarını ayıran siyah beyazlıların, bu bölgeye yapmayı düşündüğü takviye, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss oldu.
Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi gün sayıyor.
Domagoj Vida ile yollarını ayıran siyah beyazlıların, bu bölgeye yapmayı düşündüğü takviye, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss oldu.
duhuliye.com'un haberine göre tecrübeli stoper 14 Haziran Salı günü İstanbul'da olacak.
32 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresi de belli oldu.
Saiss'in Beşiktaş'a 2+1 yıllık imza atacağı belirtildi.
Saiss'in yeni sezonda Beşiktaş'ta ana plandaki yeri üçlü savunmanın merkezi olacak.
Beşiktaş teknik heyeti, Saiss'i merkezde değerlendirecek.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni stoperi Saiss, Fas Milli Takımı'yla oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'den gelen haberlere göre Beşiktaş'la anlaştığınız söyleniyor. Bir şey demek ister misiniz?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.
Saiss yaptığı açıklamada, "Şu anda bu soruyu ne sormanın, ne de cevaplamanın yeri" ifadesini kullandı.
SAISS KİMDİR?
26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğan Romain Saiss, futbola AS Valence takımında başladı.
Faslı stoper, daha sonra sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers ve Wolverhampton formalarını giydi.
Saiss 6 yıldır formasını giydiği Wolverhampton'a 2021-2022 sezonu sonunda veda etti.
Saiss geride kalan sezonda 32 maçta görev yapıp 3 gol attı.