Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Bonservis bedeli...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon kapsamında transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdürülen kadro yapılanması, gelecek sezon için netlik kazandırmış durumda. Forvet takviyesine öncelik veren siyah-beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanya basının haberine göre Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 16:23
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro gibi bir fark ortaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

Görüşmeler sürerken iki taraf da birbirlerine ılımlı yaklaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

Transferin 8 M €'ya tamamlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

Alexander Sörloth'un Leipzig ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Sörloth, 5 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

26 yaşındaki futbolcu kariyerine Rosenborg BK altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

1,95 m boyunda olan forvet oyuncusu Norveç Milli Takımı forması giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Flaş gelişme...

Sörloth, ülkemizde Trabzonspor formasıyla gol kralı unvanına erişmiştir.

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