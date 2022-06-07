TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor.
Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü.
Wivestad ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edilememişti.
Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor.
Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü.
Wivestad ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edilememişti.
Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro gibi bir fark ortaya çıkmıştı.
Görüşmeler sürerken iki taraf da birbirlerine ılımlı yaklaşmıştı.
Alexander Sörloth cephesinde Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, RB Leipzig ile anlaşma noktasına geldi.
El Diario Vasco'nun haberine göre Sörloth ile yıllık 3 M € maaşa anlaşma sağlayan Kara Kartal, Leipzig'i de ikna etmeye çok yakın.
Transferin 8 M €'ya tamamlanması bekleniyor.
Alexander Sörloth'un Leipzig ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
Sörloth, 5 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur.
26 yaşındaki futbolcu kariyerine Rosenborg BK altyapısında başladı.
1,95 m boyunda olan forvet oyuncusu Norveç Milli Takımı forması giymektedir.
Sörloth, ülkemizde Trabzonspor formasıyla gol kralı unvanına erişmiştir.