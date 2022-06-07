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Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal, bu bağlamda bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor. Mısır basını, Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiasına bulundu. Buna göre Beşiktaş, Ramadan Sobhi'yi transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 10:10
Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Siyah beyazlılar, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Kara Kartal, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Beşiktaş, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yıldızlarla ilgilenirken, gündeme önemli bir isim geldi.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Valerien Ismael, gelecek sezon, bu sezon olduğu gibi takımında 3-5-2 oynatacak.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Bu oyun formatına uygun isimler aranıyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Valerien Ismael de, kanat bölgesine büyük önem veriyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Fransız çalıştırıcı, 'skor bulabilen kanat' oyununu istiyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Bu bağlamda Beşiktaş için Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

MISIRLI 10 NUMARA İSTENİYOR
Mısır basını, Beşiktaş'ın kanat bölgesi için istediği ismi duyurdu.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, şu anda Pyramids takımında oynayan Ramadan Sobhi ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Yıldız futbolcu, 2020'de 5 milyon Euro bedelle Pyramids'e transfer olmuştu.

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