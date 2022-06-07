Beşiktaş'ta transfer rotası değişti! Ramadan Sobhi isteniyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.
Siyah beyazlılar, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.
Kara Kartal, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.
Siyah beyazlılar, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.
Kara Kartal, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yıldızlarla ilgilenirken, gündeme önemli bir isim geldi.
Valerien Ismael, gelecek sezon, bu sezon olduğu gibi takımında 3-5-2 oynatacak.
Bu oyun formatına uygun isimler aranıyor.
Valerien Ismael de, kanat bölgesine büyük önem veriyor.
Fransız çalıştırıcı, 'skor bulabilen kanat' oyununu istiyor.
Bu bağlamda Beşiktaş için Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.
MISIRLI 10 NUMARA İSTENİYOR
Mısır basını, Beşiktaş'ın kanat bölgesi için istediği ismi duyurdu.
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, şu anda Pyramids takımında oynayan Ramadan Sobhi ile ilgileniyor.
Yıldız futbolcu, 2020'de 5 milyon Euro bedelle Pyramids'e transfer olmuştu.
Yıldız futbolcu, 2020'de 5 milyon Euro bedelle Pyramids'e transfer olmuştu.
Ramadan Sobhi'nin transfermarkt değeri 3 milyon euro.
Sobhi, bu sezon 15 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.