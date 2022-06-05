Sambacı Alex’e Katar teklifi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya Katar'dan talip çıktı. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırarak 2.7 milyon euro'luk yükten kurtulmak istiyor.
Beşiktaş'ınBrezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya Katar'dan talip çıktı. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırarak 2.7 milyon euro'luk yükten kurtulmak istiyor. Tecrübeli 10 numaranın istediği gibi bir kulüp bulamadığı takdirde Arap yarımadasından ziyade ülkesine dönebileceği belirtildi.