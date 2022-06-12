Haberler Beşiktaş Rıdvan Frankfurt’ta

Rıdvan Frankfurt’ta

Genç sol bek, 6.5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay karşılığı satıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Rıdvan Frankfurt’ta

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Bundesliga ekibi Frankfurt, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Son Avrupa Ligi Şampiyonu Eintracht Frankfurt, Rıdvan için siyah beyazlılarla 5 milyon euro'nun yanı sıra performansa bağlı ödemeleri içeren 1.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. ÖTE yandan siyah-beyazlılar, Rıdvan'la 5 senelik anlaşma yapan Frankfurt'un oyuncuyu bir başka takıma satması durumunda bir sonraki bonservis bedelinin %20'sini alacak. Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takıma katılan Rıdvan, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez A Milli Takımda oynadı.

Rıdvan milli maçların ardından Frankfurt'a giderek, 5 senelik sözleşmeye imza atacak.

DİĞER
Herkes beni dolandırıyor! Tescilli güzel Berfu Yenenler'den ilginç itiraf!
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın çıktı! 50'ye yakın kişi etkilendi,1 kişi hayatını kaybetti
Jesus önlemini aldı! F.Bahçe'ye Almanya'dan stoper geliyor
Girişimler başladı! Nelsson'un yerine 20'lik yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta forvete yeni aday!
Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
En yakın kandil ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler ile Belçika yenişemedi Galler ile Belçika yenişemedi 01:23
Gol düellosunda kazanan yok! Gol düellosunda kazanan yok! 01:23
Macaristan'da kazanan çıkmadı! Macaristan'da kazanan çıkmadı! 01:23
Dev maçta gol çıkmadı! Dev maçta gol çıkmadı! 01:23
Biz bu lige lüks geldik Biz bu lige lüks geldik 01:11
Rossi attı Uruguay farklı kazandı Rossi attı Uruguay farklı kazandı 01:10
Daha Eski
Serdarinho iş başında Serdarinho iş başında 01:09
Kuntz: Çok zor bir maçtı Kuntz: Çok zor bir maçtı 01:08
Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor! Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor! 01:06
G.Saray’la gurur duyacaksınız G.Saray’la gurur duyacaksınız 01:06
Rossi attı Uruguay farklı kazandı Rossi attı Uruguay farklı kazandı 01:05
Stefan Kuntz'dan sakatlık sözleri! Milli yıldız... Stefan Kuntz'dan sakatlık sözleri! Milli yıldız... 01:00