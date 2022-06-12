Rıdvan Frankfurt’ta

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Bundesliga ekibi Frankfurt, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Son Avrupa Ligi Şampiyonu Eintracht Frankfurt, Rıdvan için siyah beyazlılarla 5 milyon euro'nun yanı sıra performansa bağlı ödemeleri içeren 1.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. ÖTE yandan siyah-beyazlılar, Rıdvan'la 5 senelik anlaşma yapan Frankfurt'un oyuncuyu bir başka takıma satması durumunda bir sonraki bonservis bedelinin %20'sini alacak. Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takıma katılan Rıdvan, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez A Milli Takımda oynadı.

Rıdvan milli maçların ardından Frankfurt'a giderek, 5 senelik sözleşmeye imza atacak.