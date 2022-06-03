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Bana 'git' dediler

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Domagoj Vida, "Beşiktaş bana adeta git" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Bana 'git' dediler
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Domagoj Vida, "Beşiktaş bana adeta git" dedi. Tatile çıkmadan önce İstanbul'da arkadaşlarıyla sohbet eden Hırvat oyuncunun, senelik 3.7 milyon euro kazandığı Beşiktaş için yıllık ücretinden ciddi anlamda indirime gittiğini belirterek, "En son 2 milyon euro'ya kadar ineceğimi söyledim. Kulüp ise bana 1 milyon 200 bin euro civarı bir teklif yaparak adeta git dedi. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ta çok güzel yıllarım geçti. Kimseye kırgın değilim. Burayı unutamayacağım. Gönül isterdi ki kalayım ama olmadı" dediği öğrenildi. Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida İngiltere, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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