‘Hizmete hazırım’

Eski yönetici ve bir önceki seçimin başkan adayı olan Serdal Adalı da oy vermek için kongredeydi. A Spor'a konuşan Serdal Adalı "Seçim Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş her zaman benim gönlümde." dedi.
Eski yönetici ve bir önceki seçimin başkan adayı olan Serdal Adalı da oy vermek için kongredeydi. A Spor'a konuşan Serdal Adalı "Seçim Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş her zaman benim gönlümde. Beşiktaş Genel Kurulu istediği zaman, Beşiktaş'ın hizmetinde olurum. Aslolan her zaman Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.