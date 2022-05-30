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‘Hizmete hazırım’

Eski yönetici ve bir önceki seçimin başkan adayı olan Serdal Adalı da oy vermek için kongredeydi. A Spor'a konuşan Serdal Adalı "Seçim Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş her zaman benim gönlümde." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
‘Hizmete hazırım’
Eski yönetici ve bir önceki seçimin başkan adayı olan Serdal Adalı da oy vermek için kongredeydi. A Spor'a konuşan Serdal Adalı "Seçim Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş her zaman benim gönlümde. Beşiktaş Genel Kurulu istediği zaman, Beşiktaş'ın hizmetinde olurum. Aslolan her zaman Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.
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