BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Onuachu'nun 28 Mayıs'ta sevgilisi Tracy ile dünya evine gireceğini yazan Pulse gazetesi, 2019'dan beri Genk'te forma giyen yıldız oyuncunun daha yüksek bir maaş kazanma zamanının geldiğine inandığını, bu yüzden yazın takım değiştireceğini iddia etti.

Genk formasıyla bugüne kadar 112 resmi maçta görev yapan Onuachu, 68 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkı sağladı.