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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef forvet takviyesi... Alexander Sörloth ve Cenk Tosun'la yakından ilgilenen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Siyah-beyazlıların, 2.01'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı Paul Onuachu için teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Beşiktaş'ta santrfor adaylarına bir yenisi daha eklendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Siyah-beyazlılar Belçika'nın Genk takımının dev forveti Paul Onuachu için teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Onuachu, 2.01'lik boyuyla dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Nijeryalı forvet bu sezon 29 maçta forma şansı buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Bu maçlarda 19 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Onuachu'nun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Nijeryalı oyuncuyla sezon başında İngiliz devleri Liverpool ve West Ham da ilgilendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Ancak anlaşma sağlanamadığı için 20 Eylül'de kulübüyle sözleşme yeniledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Onuachu'nun kulübü Genk ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Paul Onuachu yılda 1.4 milyon euro kazanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Nijeryalı bu rakamın artmasını beklediği için menajerler tarafından adı Beşiktaş'ın önüne getirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Bu arada Nijerya'dan da sürpriz bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Onuachu'nun 28 Mayıs'ta sevgilisi Tracy ile dünya evine gireceğini yazan Pulse gazetesi, 2019'dan beri Genk'te forma giyen yıldız oyuncunun daha yüksek bir maaş kazanma zamanının geldiğine inandığını, bu yüzden yazın takım değiştireceğini iddia etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Genk formasıyla bugüne kadar 112 resmi maçta görev yapan Onuachu, 68 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi! Paul Onuachu...

Yıldız golcü bu sezon geçirdiği uyluk sakatlığı sebebiyle 29 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. Nijeryalı forvet kariyerinde en çok Midtjylland formasını (181) giyerken, bu takımda da 74 gol attı, 23 asist yaptı.

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