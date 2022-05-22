BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ama bu maçta gene önemli bir nokta var. Bak Mert Hakan kardeşim. Bu kafada gidersen seneye kendini de yakarsın, Fenerbahçe'yi de yakarsın. Adam gibi bir hakemin idare ettiği bir hakeme denk gelirsin, kendini dışarda bulursun. Her maçı çomaklıyorsun hem rakibi hem hakemi...