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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezonun son haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları da bu maçı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 08:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - KÖTÜ EZBER

Valerien Ismael geleli yaklaşık 2 ay oldu. Beşiktaş'ın sadece Konyaspor'a karşı oyununu değil tüm maçları göze alarak 3-4-2-1 dizilişinin oluşturduğu tabloya bakmak daha doğru olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Oyun ve oyuncu tercihleri için sabit fikirli ve yalnız fizik kaliteyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunmaya uzun atılan toplardan kazanılan ikinci toplar ve direkt hücumlarla bir büyük takım rakibine pozisyon çeşitliliği ve gol pozisyonu yaratabilir. Ama bunun yüzdesi çok düşük olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ismael'in Beşiktaş adına talep ettiği bu oyun büyük takım oyunu asla olamaz. Oyunu domine etmeyen, pozisyon üretmekte zorlanan, rakibe hücum tuzakları kuran ve bunun gibi çeşitliliklerle büyük takımlar oyun gücünü kabul ettirerek skor alırlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Bunu alırken de taraftarlar bu oynatılan kaliteli oyunu kabullenebilir. Ara sıra işler kötü gittiğinde de her zaman takımına destek verir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ama Ismael'in oynattığı oyunun karşılığı soru işareti barındırıyor. İşler yeni sezonda kötü gittiğinde ve 2 maç böyle puanlar kaybedildiğinde tepkinin de çok büyük olacağını düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Bu seneki oyunları top ayağındayken doğru hücum edemeyen bir yapıya sahip. Seneye yeni transferlerle beraber kampta bu tekrarları takımına uygulatma becerisini göstermesi lazım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Büyük takımlar yalnız A planıyla yürümemeli. Oyunla ilgili çeşitli planların da düşünülüp bu 3'lü oyun çeşitliliğinden 4'lü sistemi de deneyeceği sisteme çalışılmalı. Sistem ve rakamlar saha içinde hiçbir zaman yerli yerinde durmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

En önemlisi oyun kültürü ve derinliğinin oluşmasını sağlanması gerekir Ismael'in. 'Bu oynanan oyun iyi bir ezber değil aksine kötü bir ezber gibi görünüyor.' Anları oynayan, spontane ve saha içi karmaşası fazla olan görüntüden uzak olunması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - CAMBAZA BAK!..

İki maçı da televizyondan seyredince biraz zor oluyor ama Beşiktaş maçı daha ciddi bir maç... Yeni Malatya küme düşmüş. Zaten belli... Skoru da belli olan bir maç...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ama bu maçta gene önemli bir nokta var. Bak Mert Hakan kardeşim. Bu kafada gidersen seneye kendini de yakarsın, Fenerbahçe'yi de yakarsın. Adam gibi bir hakemin idare ettiği bir hakeme denk gelirsin, kendini dışarda bulursun. Her maçı çomaklıyorsun hem rakibi hem hakemi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Adamlar zaten düşmüşler daha üzerlerine niye oynuyorsun; anlamak mümkün değil! Malatya 10 kişi de 11 kişi de oynasa Fenerbahçe bu maçan galip ayrılacak. Ne gereği var!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Hakkında, Galatasaray'a söz verdiğin iddiaları çıkınca neyi ispat etmeye çalışıyorsun! O iş bitti. Şu anda Fenerbahçe forması giyiyorsun. Sen futbolunu oyna...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Bir tarafta da Beşiktaş, Konya ile oynuyor. O daha enteresan bir maç... Maçın geneline baktığımızda Konyaspor daha bilinçli, daha kontrollü daha bilerek oynuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ama son yarım saate girildiğinde maçı 1-0 bitirme isteği oluştu. Bu arada Beşiktaşlı futbolcuların da oyunu zorlamaları siyah-beyazlılara beraberlik golünü getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Kötü maç olmadı. İki taraf da kazanabilirdi. Ama şu bir gerçek; Konyaspor yukarlarda kalmayı hak eden bir takım görüntüsünde...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Hem futbolcularını hem de teknik adamlarını tebrik etmek lazım. Bu maçlar Beşiktaş teknik adamı için de iyi oluyor. Takımı tamamen tanıma fırsatı buldu. Onun için de seneye bahanesi kalmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Önümüzdeki yıl 5. maçtan sonra artık Beşiktaş teknik adamının yani Ismael'in takımına damga vurması gerekir. Bakacağız...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ligin son haftasında futbol oynamak zordur. Bunları yorumlayıp yazı yazmak, televizyon da anlatmak da...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Bu sene hakemler kötü, eskiler zaten çok kötü... Ama papazlar gençlerin de önünü kesiyorlar ve kestiler. Türkiye'de genç ve idealist hakem çıkmadığı sürece bu rezilliği seyredeceğiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ama bunun böyle olmasını isteyen bazı kulüp başkanları da yok değil... Bunlar, 'cambaza bak' deyip aşağıda iş bitirmeye çalışıyorlar.

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