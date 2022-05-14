Abdülkerim 5 milyon euro

Beşiktaş, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı için bastrırken, kulübün CEO'su Mustafa Göksu, "Abdülkerim için çok fazla teklif var. Şu teklifleri bekletiyoruz. Ama Abdülkerim için 5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerle kesinlikle ilgilenmiyoruz" dedi.
Beşiktaş, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı için bastrırken, kulübün CEO'su Mustafa Göksu, "Abdülkerim için çok fazla teklif var. Şu teklifleri bekletiyoruz. Ama Abdülkerim için 5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerle kesinlikle ilgilenmiyoruz" dedi.