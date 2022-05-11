SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Son durumu belli oldu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu. Adalesinde ağrı hisseden genç futbolcunun MR görüntülenmesinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın 08.05.2022 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.