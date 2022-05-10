Haberler Beşiktaş Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Son dakika spor haberi: Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan ve sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesinin ardından yolları ayıracak olan Beşiktaş'ta gözler golcü takviyesine çevrildi. Nokta atışı bir transferle santrfor mevkisini güçlendirmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, İspanyol ekibi Real Sociedad ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, bonservisi Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth için harekete geçti. Norveçli golcünün menajerinin transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a davet edildiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve görüşme tarihi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 18:28
Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Sörloth'un son dönemde artan grafiği dikkat çekerken, Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil de golcü oyuncunun kalmasından yana görüş bildirdi.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Kulüpte oluşan olumlu fikir sonrası sezon bittiğinde Leipzig ile masaya oturulma kararı alındı.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Real Sociedad'ın 16 milyon euro'luk tek taraflı satın alma maddesini fazla bulduğu belirtildi.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Beşiktaş'ın da transferde oldukça istekli olduğu ve somut adımlar atmak için harekete geçeceği kaydedildi.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ!
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Siyah-beyazlı yönetim, perşembe günü Alexander Sörloth'un menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Söz konusu haberde; Beşiktaş'ın amacının, Sörloth'un isteklerini dinleyip daha sonra teklif yapmak olduğu kaydedildi.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Taraflar arasında yapılacak görüşmenin İstanbul'da gerçekleşeceği bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, yıldız futbolcunun Türkiye Ligi'ne dönüşünde sözleşmesinin hangi koşullar altında devam edeceğini öğrenmek istiyor.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağlaması durumunda, RB Leipzig ile pazarlığa başlayacağı kaydedildi.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Transferin gözdesi konumunda bulunan Sörloth'a Beşiktaş ve Real Sociedad'ın haricinde, Fenerbahçe ve Almanya Bundesliga ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Alexander Sörloth, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Norveçli oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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