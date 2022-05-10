Ve Alexander Sörloth Beşiktaş'a! O tarih belli oldu

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, La Liga'da gösterdiği performansla göze girdi.
Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, La Liga'da gösterdiği performansla göze girdi.
Norveçli golcünün bonservisini almak isteyen İspanyol ekibine transferde çok ciddi bir rakip çıktı.
Süper Lig devi Beşiktaş, santrfor arayışlarını hızlandırdı ve yaz transfer sezonu için ilk hedefi Alexander Sörloth olarak belirledi.
Sörloth'un son dönemde artan grafiği dikkat çekerken, Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil de golcü oyuncunun kalmasından yana görüş bildirdi.
Kulüpte oluşan olumlu fikir sonrası sezon bittiğinde Leipzig ile masaya oturulma kararı alındı.
Real Sociedad'ın 16 milyon euro'luk tek taraflı satın alma maddesini fazla bulduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın da transferde oldukça istekli olduğu ve somut adımlar atmak için harekete geçeceği kaydedildi.
GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ!
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Siyah-beyazlı yönetim, perşembe günü Alexander Sörloth'un menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.
Söz konusu haberde; Beşiktaş'ın amacının, Sörloth'un isteklerini dinleyip daha sonra teklif yapmak olduğu kaydedildi.
Taraflar arasında yapılacak görüşmenin İstanbul'da gerçekleşeceği bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, yıldız futbolcunun Türkiye Ligi'ne dönüşünde sözleşmesinin hangi koşullar altında devam edeceğini öğrenmek istiyor.
Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağlaması durumunda, RB Leipzig ile pazarlığa başlayacağı kaydedildi.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Sörloth'a Beşiktaş ve Real Sociedad'ın haricinde, Fenerbahçe ve Almanya Bundesliga ekiplerinin ilgisi devam ediyor.
Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Alexander Sörloth, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Norveçli oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.