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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlıların Tom Lawrence ile ilgilendiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:21
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Siyah-beyazlılarda derbi çalışmalarının yanı sıra transfer operasyonu da tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Deneyimli teknik adam, takımda kalacak ve ekipten gönderilecek isimleri netleştiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetimin hedeflediği sürpriz isim ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Transfermarkt adlı sitede yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Derby County forması giyen Tom Lawrence'ı istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Tom Lawrence, 13 Ocak 1994 tarihinde Galler'de dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Lawrence, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Kariyerinde Leicester City, Rotherdam, Blackburn ve Cardiff gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki futbolcu Galler Milli Takımı ile 23 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Deneyimli forvet bu sezon 38 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sürpriz transfer hedefi Tom Lawrence!

Lawrence'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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