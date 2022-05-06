Umtiti zora girdi

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Umtiti'nin transferi zora girdi. Katalan Sport gazetesine göre Beşiktaş sezon başında Samuel Umtiti'nin kiralanması konusunda Barcelona ile anlaştı ancak oyuncu ikna olmadı.
Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Umtiti'nin transferi zora girdi. Katalan Sport gazetesine göre Beşiktaş sezon başında Samuel Umtiti'nin kiralanması konusunda Barcelona ile anlaştı ancak oyuncu ikna olmadı. Barcelona kulübü 28 yaşındaki Fransız stoper ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Haberde, tecrübeli oyuncunun bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Umtiti'nin ülkesine yani Fransa'ya dönmek istediğini iddia etti.