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Umtiti zora girdi

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Umtiti'nin transferi zora girdi. Katalan Sport gazetesine göre Beşiktaş sezon başında Samuel Umtiti'nin kiralanması konusunda Barcelona ile anlaştı ancak oyuncu ikna olmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Umtiti zora girdi
Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Umtiti'nin transferi zora girdi. Katalan Sport gazetesine göre Beşiktaş sezon başında Samuel Umtiti'nin kiralanması konusunda Barcelona ile anlaştı ancak oyuncu ikna olmadı. Barcelona kulübü 28 yaşındaki Fransız stoper ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Haberde, tecrübeli oyuncunun bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Umtiti'nin ülkesine yani Fransa'ya dönmek istediğini iddia etti.
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