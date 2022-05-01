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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip, Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'u yenerek taraftarını esvindirmek istiyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Vida oynayamayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:06 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:30
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

👉 Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, zorlu Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

💥 SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

👉 KARTAL BU SEZON DEPLASMANDA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.

👉 BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef De Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida da, maç kafilesinde yer almayacak.

📌 ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak.

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