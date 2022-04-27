Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle bu sezonda kupayı müzesine götürmek istese de beklentilerin altında bir performans sergiledi. Siyah-Beyazlı ekip bu sezonki performansıyla son 25 yılın en kötü tablosunu çizdi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

Geçen sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezon taraftarları kahreden bir performans sergiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

Sergen Yalçın ile yola çıkan ancak üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Önder Karaveli'yi takımın başına getiren siyah-beyazlı yönetimin Valerien Ismail hamlesi de kötü gidişi durduramadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

SADECE 1 GALİBİYET

Takvim'in haberine göre; Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

Bu sezon Süper Lig'de 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş tarihinin en kötü 34 haftalık performanslarından birisini sergiledi. Şu anda 51 puanı bulunan Kartal, 1997- 1998'un ardından 34 hafta sonunda en az puan topladığı sezonu yaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

EN KÖTÜSÜ TOSHACK

Siyah-beyazlılar 1997-1998 sezonunda John Toshack yönetiminde 34 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi elde etmiş, 48 puanla sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Sezonu ilk 4 sıra içinde bitirip Avrupa vizesini almak isteyen Beşiktaş ligin kalan bölümünde Kayserispor (D), Fenerbahçe, Göztepe (D) ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan'dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!
Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'e Kerem Bürsin sorusu sorulunca adeta buz kesti!
Aslan transferde işi sıkı tutacak! İşte liste başı isimler
Şampiyonluk böyle kutlanacak! Eşi benzeri yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ı reddetti Beşiktaş'a geliyor! İşte imza tarihi
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Ismael de çare olmadı
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Maske yasağı kalktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:03
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:02
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Gol düellosu City’nin Gol düellosu City’nin 00:37
AVANTAJ EFES’IN AVANTAJ EFES’IN 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:31
Djokovic'e Wimbledon müjdesi! Djokovic'e Wimbledon müjdesi! 00:29
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı 00:29
Beşiktaş'a PFDK şoku! Beşiktaş'a PFDK şoku! 00:29
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu 00:29
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... 00:29