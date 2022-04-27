BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da acı tablo! 24 yılın en kötüsü

Geçen sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezon taraftarları kahreden bir performans sergiliyor.

Sergen Yalçın ile yola çıkan ancak üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Önder Karaveli 'yi takımın başına getiren siyah-beyazlı yönetimin Valerien Ismail hamlesi de kötü gidişi durduramadı.

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Takvim'in haberine göre; Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı.