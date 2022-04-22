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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Alex Texeira'yı yedek kulübesine çekecek!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra takıma birçok yenilik getiren Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in, Brezilyalı yıldız Alex Texeira'nın performansından memnun kalmadığı bildirildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 08:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Alex Texeira'yı yedek kulübesine çekecek!

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk 11'de bulduğu şansları iyi kullanamayan Brezilyalı futbolcuyu kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Fransız hocanın, hücum hattının sol kanadında fazla varlık gösteremeyen Alex Teixeira'nın yerine Kasımpaşa maçında Kevin N'Koudou'ya ilk 11de görev vermeyi planladığı belirlendi.

Giresunspor deplasmanında süre alamayan Cyle Larin'in ise büyük ihtimalle yine yedek soyunacağı aktarıldı.

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