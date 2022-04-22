BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Alex Texeira'yı yedek kulübesine çekecek!

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk 11'de bulduğu şansları iyi kullanamayan Brezilyalı futbolcuyu kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Fransız hocanın, hücum hattının sol kanadında fazla varlık gösteremeyen Alex Teixeira'nın yerine Kasımpaşa maçında Kevin N'Koudou'ya ilk 11de görev vermeyi planladığı belirlendi.
Giresunspor deplasmanında süre alamayan Cyle Larin'in ise büyük ihtimalle yine yedek soyunacağı aktarıldı.