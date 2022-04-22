Beşiktaş gözünü kararttı! 400 milyonluk dev transfer operasyonu

Burada önemli olan, İsmaiel üçlü savunmayı oynatmak için önde top tutan, atak sonlandıran bir golcü ve bir sol kanat alınmasını kesinlikle istiyor. Aynı şekilde, Rıdvan-Gedson-Josef-Roiser'in yanına Okay gibi dripling özelliği olan bir orta sahayı da kesin olarak istiyor.





YENİ STOPER VİDA'YA BAĞLI

Yeni sistemin en önemli bölgesi hiç şüphesiz geri üçlü, yani stoperler. Vida 2 milyon euro'ya inmiş durumda, daha da inmesi isteniyor, kabul ederse bir yeni stoper alınır iş biter, Vida daha fazla fedakarlık yapmaz ise yollar ayrılır iki stoper alınır. Hemen belirtelim; İsmael özellikle ilk 11 için düşündüğü transferlerin kampın ilk gününe yetişmesinin çok önemli olduğunu da yönetime ısrarla bildiriyor.



