Beşiktaş gözünü kararttı! 400 milyonluk dev transfer operasyonu

Sevgili Beşiktaşlılar, bu yazıyı okuduğunuzda Kartal'ın yaz transferinde neler yapacağını net olarak anlayacaksınız. O nedenle, lütfen dikkat! Önce şunu belirtelim, yayıncı kuruluş ihalesi 150 milyon dolara netleşince kulüplerin kasalarına girecek paralar da üç aşağı, beş yukarı belli oldu.
Sevgili Beşiktaşlılar, bu yazıyı okuduğunuzda Kartal'ın yaz transferinde neler yapacağını net olarak anlayacaksınız. O nedenle, lütfen dikkat! Önce şunu belirtelim, yayıncı kuruluş ihalesi 150 milyon dolara netleşince kulüplerin kasalarına girecek paralar da üç aşağı, beş yukarı belli oldu.
Dolayısıyla transfer için ayrılan bütçeler daha gerçekçi bir şekilde belirlenmiş durumda. Beşiktaş bu yaz transferine 25 milyon euro ayırdı. Bu rakamla, Valerien İsmaiel'in verdiği rapora göre, bir golcü, bir kanat forvet, bir orta saha ve iki stoper alınacak. Alternatif olarak birkaç yerli isim de gündemde.
ÖNCELİK BATSHUAYI'DE
Gelelim Valerien İsmael'in raporunun içeriğine. Öncelikle, Batshuayi'nin bonservisi alınabilirse bu oyuncunun kalmasını istiyor Fransız teknik adam. Yönetim bu transfer için beş milyon euro bonservis bedeli ayırmış durumda. Rakam daha yukarıya çıkmayacak! Bu rakama Batshuayi'nin bonservisi alınamazsa, Valerien İsmael'in de istediği Sörloth için Gedson Fernandes formülü denenecek.