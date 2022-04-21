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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ligde istikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş'ı yorumladı. Demir, Fransız çalıştırıcıya övgüler yağdırırken o konuya dikkat çekti. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 07:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

TURGAY DEMİR - ISMAEL'İN BEŞİKTAŞ'I

Valerien Ismael üç maçta iki beraberlik bir galibiyet elde etti. Sonuçlara bakarsanız tereddütte kalmanız mümkündür. Ancak bir sistem adamı olan Fransız'ın kendi kurmadığı bir kadro ile sahada neler yaptığına baktığınızda farklı bir şey görebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

DOĞRU TESPİT ETTİ

Kendisinden önce görev yapan Sergen Yalçın ve Önder Karaveli, hiçbir katkı sunamadıklarını görmelerine rağmen ısrarla Kenan Karaman, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup gibi oyuncularla zaman ve maç kaybederken Ismael daha ilk maçından itibaren işin farklı bir boyutuna baktı ve uygulamaya geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

RIDVAN'IN YENİ GÖREVİ

Misal, Rıdvan'dan daha çok verim almak için görev tanımını değiştirdi, orta sahada Josef De Souza'ya bundan önce kimsenin vermediği yetkileri verdi, geride Montero'yu aynı şekilde kullanırken sağ kanatta Ghezzal ve Rosier'in daha çok yardımlaşmaları saha içindeki hareket bölgelerini birbirine yaklaştırdı. Artık Roiser tereddütsüz öne çıkarken, Ghezzal da ona yaklaşıyor, yani olduğu yerde beklemiyor. Bunun tam tersi de geçerli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

SAĞ KANATTA YENİLİK

Ghezzal'ın geri gelişleri göstermelik değil, Rosier'e yaklaşıyor ve en geriden oyun kurmaya, ikiye birlerle topu rakip sahaya birlikte aktarmaya çalışıyorlar. Bir teknik adamın, üçlü savunma gibi çok zorlu ama bir o kadar da etkili bir sistemi tam olarak oturtması hiç kolay değildir. Hele hele kendi kurduğu bir kadro ile çalışmıyorsa neredeyse imkansızdır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

Bu sistemde top ayağınızda iken önde iyi işler yapmalı, atak sonlandırmalısınız. Topu kaptırdığınız anda da baskı uygulayıp 5-6 saniyede geri almalısınız. Aksi halde ne kadar etkili savunmacılarınız olursa olsun kontratak yersiniz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

ÇOK ZORLU BİR SİSTEM

Orta sahanın her iki kanadında oynayan oyuncularınız, asla yalnız kalmamalı ve önlerindeki kanat forvetlerle birlikte orta sahadaki diğer üçlüden de, özellikle ters kademeler için ciddi destek almalıdırlar. Bu sistemde çok hareketli olmak zorundasınız, arkadaşınız ikili sıkıştırmaya maruz kaldığı anda siz olduğunuz yerde bekleyemezsiniz, yerinizi, top alış açınızı değiştirip arkadaşınızın işini kolaylaştırmalısınız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

DAHA YENİ BAŞLIYOR

Bu sistemde topu arkadaşınıza verdiğinizde işiniz bitmiş değil yeni başlamış olur. Topun tekrar size geleceğini düşünmeli ve bu gerçekleşirse ne yapacağınızı da iyi bilmelisiniz. Aksi halde tereddütlü bir şekilde savunmada top çevirir durumda kalırsınız ki, bu da rakibinizin iştahını kabartırken sizin de öz güveninizi alıp götürür.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

NE YAPTIĞINI BİLİYOR

Böyle zorlu bir sistemi, Necip, Vida, Welinton gibi top kullanma becerileri yetersiz savunmacılarla uygulamak hiç kolay değildir. Aynı şekilde sadece çizgiyi kullanan ve orta yapıp geri dönen Rıdvan ve olduğu yerde bekleyip geriye göstermelik koşular yapan N'Koudou ile de sistem tam olarak çalışmaz. O nedenle Rıdvan'ın görev tanımı değişti ve o nedenle Beşiktaş sol kanat forvet arıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

Uzatmayalım. Valerien Ismael şu ana kadar ne yaptığını bilen bir teknik adam görüntüsü verdi. Eksiklerden şikayet etmek yerine elindeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışmsı ve her oyuncudan en yüksek verimi almaya çalışması da takdire değer. Dolayısıyla sadece sonuçlara bakıp aldanmayalım, sahaya da bakalım, orada güzel şeyler olur.

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