BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

DAHA YENİ BAŞLIYOR Bu sistemde topu arkadaşınıza verdiğinizde işiniz bitmiş değil yeni başlamış olur. Topun tekrar size geleceğini düşünmeli ve bu gerçekleşirse ne yapacağınızı da iyi bilmelisiniz. Aksi halde tereddütlü bir şekilde savunmada top çevirir durumda kalırsınız ki, bu da rakibinizin iştahını kabartırken sizin de öz güveninizi alıp götürür.

NE YAPTIĞINI BİLİYOR Böyle zorlu bir sistemi, Necip, Vida, Welinton gibi top kullanma becerileri yetersiz savunmacılarla uygulamak hiç kolay değildir. Aynı şekilde sadece çizgiyi kullanan ve orta yapıp geri dönen Rıdvan ve olduğu yerde bekleyip geriye göstermelik koşular yapan N'Koudou ile de sistem tam olarak çalışmaz. O nedenle Rıdvan'ın görev tanımı değişti ve o nedenle Beşiktaş sol kanat forvet arıyor.