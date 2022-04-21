BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Valerien Ismael yorumu!

TURGAY DEMİR - ISMAEL'İN BEŞİKTAŞ'I
Valerien Ismael üç maçta iki beraberlik bir galibiyet elde etti. Sonuçlara bakarsanız tereddütte kalmanız mümkündür. Ancak bir sistem adamı olan Fransız'ın kendi kurmadığı bir kadro ile sahada neler yaptığına baktığınızda farklı bir şey görebilirsiniz.
DOĞRU TESPİT ETTİ
Kendisinden önce görev yapan Sergen Yalçın ve Önder Karaveli, hiçbir katkı sunamadıklarını görmelerine rağmen ısrarla Kenan Karaman, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup gibi oyuncularla zaman ve maç kaybederken Ismael daha ilk maçından itibaren işin farklı bir boyutuna baktı ve uygulamaya geçti.
RIDVAN'IN YENİ GÖREVİ
Misal, Rıdvan'dan daha çok verim almak için görev tanımını değiştirdi, orta sahada Josef De Souza'ya bundan önce kimsenin vermediği yetkileri verdi, geride Montero'yu aynı şekilde kullanırken sağ kanatta Ghezzal ve Rosier'in daha çok yardımlaşmaları saha içindeki hareket bölgelerini birbirine yaklaştırdı. Artık Roiser tereddütsüz öne çıkarken, Ghezzal da ona yaklaşıyor, yani olduğu yerde beklemiyor. Bunun tam tersi de geçerli.