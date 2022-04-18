Durmak bilmedi

Giresunsor karşısında Beşiktaş'ın ayakta kalan etkili isimlerinden biri de Michy Batshuayi'ydi. Belçikalı forvet, son haftalarda attığı gollerine devam edemedi ancak performansıyla tam not aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan, hücum kadar savunmada da elinden geleni yapıp arkadaşlarına yardım eden siyah beyazlı golcü, 77. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Batshuayi, oyundan çıktıktan sonra da hiç yerinde durmadı. Maçın geri kalan kısmını ayakta izledi. 28 yaşındaki santforun Beşiktaş formasıyla 14 gol, 3 asisti var.