BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 9 gol, 8 asist kaydetti.

Aralık ayında oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak ligin en iyi futbolcusu seçilen Barlaser'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.