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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Rotherham United forması giyen ve Emre Belözoğlu hayranı olan Türk asıllı orta saha oyuncusu Daniel Tan Barlaser'i istiyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:09
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Sabah'ta yer alan habere göre takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham United forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 9 gol, 8 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Aralık ayında oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak ligin en iyi futbolcusu seçilen Barlaser'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı! Emre Belözoğlu hayranı...

Barlaser'i yaz transfer döneminde Giresunspor kadrosuna katmayı istese de annesinin buna sıcak bakmaması sonucu transfer gerçekleşmemişti. Babası Türk olan 25 yaşındaki orta saha, 9 kez Türkiye U16, 6 defa da Türkiye U17 Milli Takımı'nın formasını terletmişti.

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