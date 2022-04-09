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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde ilk maçını lider Trabzonspor'la oynadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısını değerlendirirken takımın transfer ihtiyacına dikkat çekti. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:33
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

TURGAY DEMİR - YENİ BİR YILDIZ MI!

Üçlü savunma uzmanı olduğunu söyleyen Valerien Ismael, Trabzon deplasmanında iddiasını kanıtlamış ve elindeki kadro o sisteme çok uygun olmasa da, müthiş bir oyun disipliniyle tüm takımın sisteme bağlı kalmasını sağlayıp ilk maçında takdir toplamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

Rakibin en etkili silahlarını bile etkisiz hale getiren, orta sahadan geriye ve öne destek sağlayan, topa sahip olduğunda beşli orta sahaya geçip, topu kaptırdığında önde baskı uygulayan ve anında beşli savunmaya dönen bir takım var şimdi karşımızda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

Eğer Ismael bu sistemi aynı disiplinle uygulamaya devam eder ve bir ezber yaratabilirse Beşiktaş'ın sadece bir sistemi değil kendine özgü bir ekolü bile olabilir. Bunun için sabırlı olmak ve sisteme uygun nokta atışı transferler yapmak ve özellikle iyi bir golcü almak şart kere şart.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

Trabzon deplasmanındaki başarılı uygulamadan sonra bugün Alanya karşısında denenecek sistem. Hocanın disiplini, kenardaki heyecanı, bugün dahil her maçta iştahlı, azimli bir Beşiktaş izleme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Umarım yanılmayız. Çünkü üçlü savunma futboldaki en zor ama en etkili sistemdir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

Gerçek anlamda uygulamak hakikatten büyük bir bilgi ve çok fazla tekrar ister. Iİsmael yeterli bilgiye sahip ve antrenmanlarda da gereğini yapıyor gibi… Helal olsun belki de kariyerinin en büyük çıkışını Beşiktaş'ta yapacak ve belki de yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik ediyoruzdur, kim bilebilir ki!?

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