BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

Trabzon deplasmanındaki başarılı uygulamadan sonra bugün Alanya karşısında denenecek sistem. Hocanın disiplini, kenardaki heyecanı, bugün dahil her maçta iştahlı, azimli bir Beşiktaş izleme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Umarım yanılmayız. Çünkü üçlü savunma futboldaki en zor ama en etkili sistemdir.

Gerçek anlamda uygulamak hakikatten büyük bir bilgi ve çok fazla tekrar ister. Iİsmael yeterli bilgiye sahip ve antrenmanlarda da gereğini yapıyor gibi… Helal olsun belki de kariyerinin en büyük çıkışını Beşiktaş'ta yapacak ve belki de yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik ediyoruzdur, kim bilebilir ki!?