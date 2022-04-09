BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferi açıkladı!

TURGAY DEMİR - YENİ BİR YILDIZ MI!
Üçlü savunma uzmanı olduğunu söyleyen Valerien Ismael, Trabzon deplasmanında iddiasını kanıtlamış ve elindeki kadro o sisteme çok uygun olmasa da, müthiş bir oyun disipliniyle tüm takımın sisteme bağlı kalmasını sağlayıp ilk maçında takdir toplamıştı.
Rakibin en etkili silahlarını bile etkisiz hale getiren, orta sahadan geriye ve öne destek sağlayan, topa sahip olduğunda beşli orta sahaya geçip, topu kaptırdığında önde baskı uygulayan ve anında beşli savunmaya dönen bir takım var şimdi karşımızda.
Eğer Ismael bu sistemi aynı disiplinle uygulamaya devam eder ve bir ezber yaratabilirse Beşiktaş'ın sadece bir sistemi değil kendine özgü bir ekolü bile olabilir. Bunun için sabırlı olmak ve sisteme uygun nokta atışı transferler yapmak ve özellikle iyi bir golcü almak şart kere şart.