BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

TURGAY DEMİR - FAVORİM TRABZONSPOR Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında ligin beyi Trabzonspor'la çok zorlu bir deplasman maçı oynayacak… Trabzonspor'un iyi bir kadrosu, yeteri kadar kadro derinliği, iyi bir hocası var. Bu da doğal olarak sağlam bir oyun gücü oluşturuyor.

Buna karşılık bu sezon neredeyse hiçbir yeni transferinden verim alamayan, geçen sezon şampiyonluk getiren yıldızlarının da birçoğu formsuz olan Beşiktaş'ın yeni hocasının üçlü savunma diye diretmesi de, derbi öncesi ayrı bir handikap gibi görünüyor.