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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, takımının başında ilk maçına çıkacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 07:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

TURGAY DEMİR - FAVORİM TRABZONSPOR

Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında ligin beyi Trabzonspor'la çok zorlu bir deplasman maçı oynayacak… Trabzonspor'un iyi bir kadrosu, yeteri kadar kadro derinliği, iyi bir hocası var. Bu da doğal olarak sağlam bir oyun gücü oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Buna karşılık bu sezon neredeyse hiçbir yeni transferinden verim alamayan, geçen sezon şampiyonluk getiren yıldızlarının da birçoğu formsuz olan Beşiktaş'ın yeni hocasının üçlü savunma diye diretmesi de, derbi öncesi ayrı bir handikap gibi görünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Trabzonspor orta saha ve ön bölgede hangi oyuncusunu kullanırsa kullansın, hepsi başa bela. Nwakaeme, Visca, Cornelius, Djaniny, Bakesetas, Hamsik, Kouassi, Ömür ya da bir başkası hiç fark etmez, hepsi iyi hücumcu, hepsi adam eksiltebilen ve rakip savunmayı zorlayan oyuncular.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Böyle bir rakip karşısında üçlü savunma denemek nasıl sonuç verir derseniz, bana göre iyi sonuç vermez, verirse tesadüf olur derim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

40 yılımı verdiğim bu meslekte, maç öncesi kalemi elime aldığımda duygularıma esir olmadan inandığımı yazdım. Yarınki maç için de aynı şekilde inandığım gerçekleri yazacağım. Bu maçı Trabzonspor'un kazanması çok büyük ihtimaldir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Mevcut şartlarda Beşiktaş'ın beraberlik alması bile kolay değil. Çünkü bir tarafta oynadığı oyundan keyif alan, kenardaki teknik adama inanan, tribündeki taraftarın desteğini kılcal damarlarına kadar hisseden inanmış bir takım olacak...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Diğer yanda kafasında bir sürü soru işaretiyle yeni bir sisteme uyum sağlamaya çalışan bir başka bir takım. Bu şartlarda doğru cevap genellikle 'a' şıkkı olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorum!

Futbol bu, her şey mümkün, elbette Beşiktaş'ın şanlı forması ağırdır ve o formayı giyen futbolcular zor zamanda farklı performans gösterebilir. Ben normal şartlarda diyorum, takımların bugüne kadar ki performanslarına göre konuşuyorum ve tekrarlıyorum; favorim Trabzonspor.

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