Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.





Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.





