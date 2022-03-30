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Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Kartal oluyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan kaleci Berke Özer'i transfer etmek için girişimde bulundu. Berke, Fenerbahçe'de yedek kaleci olmak istememişti. Bu gelişme ile birlikte Ersin Destanoğlu'nun transfer iddiası güçlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.


Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in O.Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.

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