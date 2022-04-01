Valerien Ismael'den teknoloji devri!

Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma'da drone'larla uyguluyor. Portekizli çalıştırıcı, drone'ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor. Ülkemizde de F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal bu yöntemi kullanmıştı.

PREMIER LİG TEMPOSUNDA İDMAN Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Valerien Ismael, futbolcularına normalden daha kısa süren idmanlar yaptırıyor. Buna karşın antrenmanların daha yoğun geçtiği ifade ediliyor.