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Valerien Ismael'den teknoloji devri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-4-3 sisteminin yanı sıra tesislere yenilik getirmeye devam ediyor. Fransız hoca, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 13:13
Valerien Ismael'den teknoloji devri!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kulüpte teknoloji devrimi yapıyor. Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti.

Valerien Ismael'den teknoloji devri!

Siyah beyazlılarda antrenmanların yukarıdan kayıt altına alınması sağlanacak. Saha kenarına kurulacak dev ekrandan da anlık olarak futbolcuların hataları gösterilerek idmanlar daha verimli geçecek.

Valerien Ismael'den teknoloji devri!

DÜNYADA NAGELSMANN BAŞLATTI

Bu sistemi Avrupa'da ilk olarak Julian Nagelsmann başlattı. 34 yaşındaki teknik adam, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi.

Valerien Ismael'den teknoloji devri!

Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma'da drone'larla uyguluyor. Portekizli çalıştırıcı, drone'ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor. Ülkemizde de F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal bu yöntemi kullanmıştı.

Valerien Ismael'den teknoloji devri!

PREMIER LİG TEMPOSUNDA İDMAN

Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Valerien Ismael, futbolcularına normalden daha kısa süren idmanlar yaptırıyor. Buna karşın antrenmanların daha yoğun geçtiği ifade ediliyor.

Valerien Ismael'den teknoloji devri!

Hürriyet'in haberine göre özellikle topun hiç durmamasını isteyen Ismael, saha kenarında mutlaka birilerinin olmasını isterken, top çıktığı anda yenisinin girmesini talep ediyor, oyuncuların daha tempolu olması amaçlanıyor.

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