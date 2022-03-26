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Üzüm bağlarım var, 4.5 milyon euro verin!..

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör görüşmeleri sırasından yaşadığı dikkat çekici bir anıyı paylaştı. Çebi, teklifte bulundukları Portekizli bir teknik adamın "Yıllık ücretim 4,5 milyon euro ama bu dönemde üzüm bağlarımla ilgilenmem gerekiyor" dediğini, kendilerinin de görüşmeleri durdurduklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Üzüm bağlarım var, 4.5 milyon euro verin!..
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör görüşmeleri sırasından yaşadığı dikkat çekici bir anıyı paylaştı. Çebi, teklifte bulundukları Portekizli bir teknik adamın "Yıllık ücretim 4,5 milyon euro ama bu dönemde üzüm bağlarımla ilgilenmem gerekiyor" dediğini, kendilerinin de görüşmeleri durdurduklarını söyledi. Portekizli teknik adam Leonardo Jardim'in üzüm bağı ve şarap üreticiliği ile ilgilendiği biliniyor.
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