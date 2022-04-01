Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong transferinde kötü haber!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü gelecek sezon yapılanmasına çevirdi. Sarı lacivertlilerde henüz teknik direktör belli olmazken, yeni hocanın yardımcılığını yapması beklenen İsmail Kartal transfer çalışmalarını da yönlendiriyor. Beşiktaş ise sezonun kalanı ve yeni sezon için Valerien Ismael ile anlaştı.

DE JONG TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü Barcelona forması giyen Luuk de Jong'a dikmişti. Katalan ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Xavi'nin gelmesiyle beraber performansı artan de Jong, sezon sonunda Sevilla'nın yolunu tutacak.