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Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong transferinde kötü haber!

Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen de Jong'u listesine almıştı. Ancak Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den bu transferle ilgili kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 09:52
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong transferinde kötü haber!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü gelecek sezon yapılanmasına çevirdi. Sarı lacivertlilerde henüz teknik direktör belli olmazken, yeni hocanın yardımcılığını yapması beklenen İsmail Kartal transfer çalışmalarını da yönlendiriyor. Beşiktaş ise sezonun kalanı ve yeni sezon için Valerien Ismael ile anlaştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong transferinde kötü haber!

DE JONG TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü Barcelona forması giyen Luuk de Jong'a dikmişti. Katalan ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Xavi'nin gelmesiyle beraber performansı artan de Jong, sezon sonunda Sevilla'nın yolunu tutacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong transferinde kötü haber!

10 MİLYON EURO

İspanyol basınına göre Monchi'nin gelecek planları arasında yer almayan golcü oyuncu satış listesine konulacak. Buna göre Sevilla'nın belirlediği rakam ise 10 milyon Euro oldu.

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