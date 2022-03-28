Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

CRESPO'YA AVRUPA'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?



"Miguel Crespo Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergiledi. Crespo'ya Avrupa'dan ilgi olması gayet normal. Ama bu konu hakkında söz sahibi Fenerbahçe'dir. "



CRESPO'NUN AVRUPA HAYALİ VAR MI?



"Crespo Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar İstanbul'da kalmak istiyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını çok seviyor. Ama en çok istediği şeylerin başında Portekiz Milli Takımında oynamak geçiyor."