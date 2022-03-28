Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma katılan Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma katılan Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
Sarı-lacivertlilerde 21 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 1 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, Galatasaray'a karşı attığı golün ardından sevinci uzun süre konuşuldu.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a transfere dair ve Crespo'nun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.