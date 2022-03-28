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Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Vitor Pereira'nın ısrarla istediği isim olan Miguel Crespo, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Gösterdiği performansın yanı sıra Galatasaray'a attığı golle taraftarların gönlünü kazanan Portekizli futbolcunun talipleri de artıyor. Peki Miguel Crespo takımdan ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:05
Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma katılan Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerde 21 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 1 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, Galatasaray'a karşı attığı golün ardından sevinci uzun süre konuşuldu.

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a transfere dair ve Crespo'nun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

CRESPO'YA AVRUPA'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?

"Miguel Crespo Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergiledi. Crespo'ya Avrupa'dan ilgi olması gayet normal. Ama bu konu hakkında söz sahibi Fenerbahçe'dir. "

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

CRESPO'NUN AVRUPA HAYALİ VAR MI?

"Crespo Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar İstanbul'da kalmak istiyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını çok seviyor. Ama en çok istediği şeylerin başında Portekiz Milli Takımında oynamak geçiyor."

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

G.SARAY'A ATTIĞI GOL SONRASI ARANIZDA BİR DİYALOG GEÇTİ Mİ?

"Miguel Crespo o maçtan sonra çok mutluydu. Kadıköy'de oynanacak olan maçta gol atmayı çok istiyor. Ben de ona destek olmak için stadyumda olacağım. "

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