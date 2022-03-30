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Beşiktaş'ta Mesut Urgancılar: Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Trabzonspor deplasmanının her zaman zorlu olduğunu söyledi. Urgancılar, "Gerek bölgenin özel şartları, gerek Trabzon halkının futbola olan tutkusu nedeniyle keyifli bir maç oynayacağız" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 22:38
Beşiktaş'ta Mesut Urgancılar: Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, 68'inci Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili olarak Mesut Urgancılar, "Trabzonspor deplasmanı her zaman zor biliyorsunuz. Ama her zaman da tüm takımlara keyif verir. Gerek bölgenin özel şartları, gerek Trabzon halkının futbola olan tutkusu nedeniyle. Yine öyle bir maç oynayacağız. İlkler zordur ama umarım güzel bir ilk olur bizim için" diye konuştu.

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