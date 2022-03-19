Önder Karaveli Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Karaveli, kadroda olmayan Kenan Karaman ile ilgili de konuştu.

İşte o sözler;

19.03, Beşiktaşlılara; iyi günde kötü günde, her zaman Beşiktaş'ı destekleyen gerçek Beşiktaşlılara kutlu olsun.

Hem fiziksel, hem zihinsel olarak bazı oyuncularımızın yaşadığı durumlardan dolayı bu rotasyon yapıyoruz. Geniş kadrolar bunun için oluşturuluyor. Kadromuzdaki oyuncuların varlık sebebi bu. Bazen oyuncular yer değiştirecektir. Son derece normal.

Pjanic ve Oğuzhan'ın dönüşleri beklediğimizden uzun sürdür. Millî arayla birlikte aramıza katılacaklarını umuyoruz ki raporlar da öyle gözüküyor. Kenan, kadroda bizimle değil ama sonrasında devamı olacaktır. Bununla ilgili fazla açıklama yapmaya gerek yok.