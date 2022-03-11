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Larin gitti-gidiyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmeler tüm hızıyla sürerken, Larin'in ise önümüzdeki sezon kadroda olması çok zor görünüyor. Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmelerde senelik 2.5 milyon euro'dan aşağıya bir teklife imza atmayacağını belirten Larin için siyah-beyazlılar teklif yükseltmeme kararı aldı. Kanadalı yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 senelik anlaşma öneren yönetim, "Bu son teklifimiz, ister imzalarsın istemezsen yollarımız ayrılır" restini çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Larin gitti-gidiyor
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmeler tüm hızıyla sürerken, Larin'in ise önümüzdeki sezon kadroda olması çok zor görünüyor. Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmelerde senelik 2.5 milyon euro'dan aşağıya bir teklife imza atmayacağını belirten Larin için siyah-beyazlılar teklif yükseltmeme kararı aldı. Kanadalı yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 senelik anlaşma öneren yönetim, "Bu son teklifimiz, ister imzalarsın istemezsen yollarımız ayrılır" restini çekti.
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