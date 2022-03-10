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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Miralem Pjanic'ten Önder Karaveli'ye mesaj var! "Oynat beni hocam"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılarda Boşnak yıldız Miralem Pjanic, Önder Karaveli'den özel bir talepte bulundu. Pjanic, Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 09:52
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Miralem Pjanic'ten Önder Karaveli'ye mesaj var! "Oynat beni hocam"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi için teknik direktör Önder Karavleli'den forma istedi.

Ligde pazartesi günü G.Saray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Domagoj Vida'nın sakatlıklarının geçtiği ve debide forma giyeceği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, sakatlığı devam eden bir diğer isim Miralem Pijanic'in tedavisi sürerken Boşnak yıldızı oynamayı çok istediği belirtildi.

Dün takım izinli olmasına karşın Ümraniye'ye gidip ekstra idman yapan Pijanic'in Önden Karaveli'den forma istediği öğrenildi.

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