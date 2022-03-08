Skandal hata!

Başakşehir maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin hatası, golle sonuçlandı. Siyah- beyazlılarda 45+2. dakikada sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı. Ancak Necip yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarıda yapılmasına karar verildi. Kara Kartal, Welinton'un kenara gelmesinin ardından kısa bir süre 10 kişi devam ederken, bir anda hızlı gelişen Başakşehir'in hücumunda Okaka'dan da golü yedi.



GHEZZAL'I ÇILDIRTAN KARAR!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi. İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte Ghezzal, kulübedeki teknik heyete değişikliği yapmaması nedeniyle tepki gösterdi.