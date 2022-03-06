Hıncal Uluç: 83 yaşındayım ben atarım o golü!

Beşiktaş'ın sert eleştirilere maruz kalan golcüsü Batshuayi için duayen gazeteci Hıncal Uluç da çarpıcı bir yorumda bulundu. A Spor ekranlarına konuşan usta yazar, Batshuayi'nin kaçırdığı gole isyan etti. Uluç, "Adam penaltıdan 2 gol attı, 'Beşiktaş golcüsünü buldu' diye manşet attılar! Beşiktaş elenirken, neredeydi o Batshuayi kupa maçında? Bir tanesinde yerinden fırladım. 83 yaşındayım, ben atardım onu. Kale boş kale! Mesafe yakın, dokunsan gol. İki penaltı attığı için Beşiktaş golcüsünü buldu dediler. Kelimeyi bilerek kullanıyorum. Bu kadar gol kaçırıyorsan satmışındır maçı. Satış illa parayla olmaz" yorumunu yaptı.