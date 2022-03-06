Haberler Beşiktaş Hıncal Uluç: 83 yaşındayım ben atarım o golü!

Hıncal Uluç: 83 yaşındayım ben atarım o golü!

A Spor’a konuşan Uluç, “Batshuayi kupa maçında öyle bir gol kaçırdı ki, 83 yaşındayım ben bile atardım o golü” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Hıncal Uluç: 83 yaşındayım ben atarım o golü!

Beşiktaş'ın sert eleştirilere maruz kalan golcüsü Batshuayi için duayen gazeteci Hıncal Uluç da çarpıcı bir yorumda bulundu. A Spor ekranlarına konuşan usta yazar, Batshuayi'nin kaçırdığı gole isyan etti. Uluç, "Adam penaltıdan 2 gol attı, 'Beşiktaş golcüsünü buldu' diye manşet attılar! Beşiktaş elenirken, neredeydi o Batshuayi kupa maçında? Bir tanesinde yerinden fırladım. 83 yaşındayım, ben atardım onu. Kale boş kale! Mesafe yakın, dokunsan gol. İki penaltı attığı için Beşiktaş golcüsünü buldu dediler. Kelimeyi bilerek kullanıyorum. Bu kadar gol kaçırıyorsan satmışındır maçı. Satış illa parayla olmaz" yorumunu yaptı.

DİĞER
Son dakika: Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer Beşiktaş’tan geliyor! Alexander Sörloth derken ters köşe…
Antalya'da korku dolu anlar! Sokak köpeğinden kaçtı kamyonun altında kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor