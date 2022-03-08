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Beşiktaş'ta son aday Perez

Siyah-beyazlılar, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i transfer listesine ekledi. Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da radarında yer alan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülü düşünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta son aday Perez

Siyah-beyazlılar, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i transfer listesine ekledi. Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da radarında yer alan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülü düşünüyor. Radyospor'da Salim Manav'a konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da çok zor" dedi. Sert bir stoper olan Perez bu sezon 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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