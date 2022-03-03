BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gelişmesi! Yollar ayrılıyor

Süper Lig'de zirvenin gerisinde alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek final turunda veda etti.
Süper Lig'de zirvenin gerisinde alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek final turunda veda etti.
Kara Kartal'da alınan kötü sonuçların ardından yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı.
Siyah-beyazlı takımda gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcanıyor. Bu doğrultuda takımdan gidecek isimler netleşirken, Ajdin Hasic için de karar verildi.
Büyük beklentilerle kadroya dahil edilen Hasic ile yol ayrımına gelindi.
Beşiktaş'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız sezon sonu gönderilecek.