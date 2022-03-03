BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gelişmesi! Yollar ayrılıyor

Süper Lig'de zirvenin gerisinde alan Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası 'na da çeyrek final turunda veda etti.

Siyah-beyazlı takımda gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcanıyor. Bu doğrultuda takımdan gidecek isimler netleşirken, Ajdin Hasic için de karar verildi.