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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gelişmesi! Yollar ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlamasına başlandı. Siyah-beyazlılarda yolların ayrılacağı isimler netleşirken Ajdin Hasic için de karar verildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 09:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gelişmesi! Yollar ayrılıyor

Süper Lig'de zirvenin gerisinde alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek final turunda veda etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gelişmesi! Yollar ayrılıyor

Kara Kartal'da alınan kötü sonuçların ardından yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic gelişmesi! Yollar ayrılıyor

Siyah-beyazlı takımda gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcanıyor. Bu doğrultuda takımdan gidecek isimler netleşirken, Ajdin Hasic için de karar verildi.

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