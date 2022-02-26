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Önder Karaveli Sivasspor Beşiktaş maçı öncesi Josef de Souza ile ilgili konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşitaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Josef'i son maçında ağrıları nedeniyle oyundan almıştık. Sadece bir gün bizimle olabildi. O yüzden başlangıçta kullanmayacağız ama ihtiyaç olursa ona bir süre vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:37
Önder Karaveli Sivasspor Beşiktaş maçı öncesi Josef de Souza ile ilgili konuştu

İŞTE KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Josef'i son maçında ağrıları nedeniyle oyundan almıştık. Sadece bir gün bizimle olabildi. O yüzden başlangıçta kullanmayacağız ama ihtiyaç olursa ona bir süre vermeyi düşünüyoruz.

Kazanmak enerjimizi arttırdı. Kazanmayı hak ettiğimiz bazı oyunları kazanamamıştık. Hafta içi iyi geçti. Sivasspor 4-5 sezondur iç sahada istikrarlı şekilde aynı oyunu oynayan, fiziksel olarak hiçbir maçı bırakmayan bir takım. Buna göre hazırlandık.

Rıza hoca, Beşiktaş'ın kaptanıdır. Tribünden seyrettiğim bir oyuncuya karşı, onun takımıyla hoca olarak mücadele etmek benim için farklı bir duygu.

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