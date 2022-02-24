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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, 10 numara mevkisi için aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Siyah-beyazlılar, Vorskla Poltava’da forma giyen Olivier Thill’i yakın takibe aldı. Lüksemburglu futbolcunun uygun maliyeti siyah-beyazlıların iştahını kabartıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in gelecek sezon olmayacağı ortamda hem asist yapıp, hem de gol atan bir 10 numara bulmaya çalışan siyah-beyazlılar, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Gedson Fernandes gibi 6/8 numarayı beraber oynayacak ancak 8/10 özelliklerini üstünde barındıracak bir 10 numara arayışında olan yönetimin gündeminde birkaç isim var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Hakan Çalhanoğlu gibi hem 10 numara hem de 8 numara arayan siyah-beyazlıların gündemine gelen sürpriz isim Olivier Thill oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Hali hazırda Ukrayna'nın Vorskla takımında forma giyen Lüksemburglu oyuncunun uygun maliyeti Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Bu sezon 16 maçta 8 gol ve 7 asist yapan Thill'in en önemli özelliği Beşiktaş'ın tam da aradığı 8/10 numarayı birlikte oynayabilmesi. Ayrıca Sosa'nın da Ukrayna Ligi'nden geldiği akıllara geldiğinde Thill ciddi bir alternatif olarak düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Mevcut piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Lüksemburg doğumlu oyuncunun maliyetinin çok yüksek olmaması siyah-beyazlıların bu transferde iştahını kabartıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Asıl mevkii merkez orta saha olan 25 yaşındaki Olivier Thill, 2023 Aralık ayına kadar sözleşmesi olan kulübü Vorskla Poltava'da toplam 32 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 12 kez havalandıran Lüksemburglu oyuncu, 9 da asist yaparken; toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı.

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