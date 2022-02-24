BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in gelecek sezon olmayacağı ortamda hem asist yapıp, hem de gol atan bir 10 numara bulmaya çalışan siyah-beyazlılar, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.
Gedson Fernandes gibi 6/8 numarayı beraber oynayacak ancak 8/10 özelliklerini üstünde barındıracak bir 10 numara arayışında olan yönetimin gündeminde birkaç isim var.
Hakan Çalhanoğlu gibi hem 10 numara hem de 8 numara arayan siyah-beyazlıların gündemine gelen sürpriz isim Olivier Thill oldu.