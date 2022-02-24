BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal yeni 10 numarasını Ukrayna'da buldu! Olivier Thill...

Hali hazırda Ukrayna'nın Vorskla takımında forma giyen Lüksemburglu oyuncunun uygun maliyeti Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Bu sezon 16 maçta 8 gol ve 7 asist yapan Thill'in en önemli özelliği Beşiktaş'ın tam da aradığı 8/10 numarayı birlikte oynayabilmesi. Ayrıca Sosa'nın da Ukrayna Ligi'nden geldiği akıllara geldiğinde Thill ciddi bir alternatif olarak düşünülüyor.

Mevcut piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Lüksemburg doğumlu oyuncunun maliyetinin çok yüksek olmaması siyah-beyazlıların bu transferde iştahını kabartıyor.