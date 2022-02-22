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Beşiktaş'tan flaş Mustafa Denizli hamlesi!

Süper Lig'de yoluna Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş'ta, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Siyah beyazlıların ismi Şenol Güneş ile anılırken, Mustafa Denizli ile ilgili de flaş bir hamle yapıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:41 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:41
Beşiktaş'tan flaş Mustafa Denizli hamlesi!

Beşiktaş'ta Mustafa Denizli heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyonluğa ulaştıran Mustafa Denizli, yeniden yuvaya dönüyor.

Beşiktaş'tan flaş Mustafa Denizli hamlesi!

SEÇİM KOZU MUSTAFA DENİZLİ

Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'tan flaş Mustafa Denizli hamlesi!

Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Kurt çalıştırıcı sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurtmak için kolları sıvayacak.

Beşiktaş'tan flaş Mustafa Denizli hamlesi!

YENİ HOCAYI O BELİRLEYECEK

Mustafa Denizli, Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanması halinde futbol takımının yönetimini üstlenecek. 72 yaşındaki Denizli, yeni hocayı da kendisi belirleyecek. Akşam'ın haberine göre 3 Büyükler'i şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli, artık takım elbiseyi giyerek kariyerini yönetim katında devam ettirmeye sıcak bakıyor.

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