Beşiktaş'tan flaş Mustafa Denizli hamlesi!

SEÇİM KOZU MUSTAFA DENİZLİ

Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor.