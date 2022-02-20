Yıldız tornavida!

Ligdeki son 3 maçını beraberlikle bitiren ve dün Altay karşısında bu seriyi bitiren Beşiktaş'ta günün adamı Domagoj Vida'ydı. Hırvat stoper, attığı klas kafa golüyle siyah beyazlı takıma 3 puanı getirdi. Tecrübeli krampon, Beşiktaş'ın attığı kornerlerde hücuma destek vermeye başladı. Hatta önce 62. dakikada İbrahim Öztürk, ardından 64'te de Cesar Pinares ile gerginlik yaşayıp sarı kart gördü. Ve tam bu sarı kart sonrası Vida'nın zafer sayısı geldi.

HER YÖNDEN TAM PUAN

Rachid Ghezzal'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Vida, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 32 yaşındaki Hırvat stoper böylece bu sezon siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu. Vida attığı gol dışında savunmada yaptığı hamlelerle de tam puan aldı. Nadir gelişen Altay ataklarındaki müdahaleleri ile tehlikeleri önledi. Beşiktaşlı taraftarlar maç sonu Vida'yı alkışlarken, takım arkadaşları da Hırvat stoperi kutladı.

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Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rakibini ağırladığı son 18 Süper Lig maçının 15'ini kazandı.

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İstanbul takımlarına karşı son 10 lig maçının sadece birini kazanan Altay (3B 6M), bu karşılaşmalarda tek galibiyetini sezonun ilk yarısında Beşiktaş'tan aldı.

ÜÇLÜ'YÜ ÇEKTİRDİ

Vida karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarını arkasına alarak tribünlere gitti. Tecrübeli krampon taraftarlara üçlü çektirip galibiyeti kutladı.

TAM BİR 'BAY KAFA!'

Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana rakip fileleri en fazla havalandıran stoper olan Vida (15), bu gollerin 10'unu kafayla kaydetti.