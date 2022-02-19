Sol kanada Gue-sung Chogue!

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlı ekibin izleme komitesi Güney Kore'nin sol kanat forveti Gue-sung Cho'yu yakın takibe aldı. Antalya'da devre arası kampına katılan Güney Kore'nin 1.88'lik yıldızını yakın takibine alan scout ekibi 24 yaşındaki futbolcu için olumlu bir rapor hazırladı. Komite, Larin gibi sol kanat forvet özelliği olan, İzlanda maçında forvet oynayıp gol atan, Moldova karşısında ise çift forvette başarılı olan Cho'nun, Beşiktaş'a olumlu yaklaştığını rapor etti.