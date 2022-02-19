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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, Altay'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da bu maç öncesi siyah-beyazlıları analiz ederken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 07:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ 'AŞK'TIR

Beşiktaş'ta bu sezon iyi gitmeyen şeyler var. 'Bu kadro tutulmaz, uzak ara şampiyon olur' yorumlarıyla başlayan sezon, büyük hayal kırıklıklarını barındırıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Sezon başında Pjanic, Batshuayi, Larin, Rosier, Ghezzal gibi isimleri kağıda yazarken bile heyecanlanıyorduk. Belki de futbolu cazip kılan şey bu! Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Gerek yazılarımda ve gerekse yorumlarımda ben de eleştiri hakkımı kullanıyorum. Olması gereken de bu ama bunu yapıcı bir şekilde dille ifade etmeye gayret gösteriyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarının zor ekonomik şartlar altında hem de pandemi döneminde görev aldıklarını göz ardı edemeyiz. Bırakın Türkiye'yi dünyanın önde gelen kulüpleri bile zor bir süreçten geçiyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Geçen sezon biri çıkıp "Pjanic ve Batshuayi gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyecek" dese "Deli bu" derdik. Allah'ı var, Beşiktaş yönetimi taraftarların istediği transferleri yaptı. Beşiktaş'ın çocuğu Sergen Yalçın'ın geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük emeği var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

ACIMASIZ OLMAYIN

Sergen hocanın istifasının ardından camianın başka bir evladı Önder Karaveli bayrağı teslim aldı. Önder hoca ilk geldiği günlerde yerlere göklere sığdırılamıyordu ama son iki haftadır bakıyorum yerden yere vuruluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Futbolcu sakatlığı nedeniyle çıkmak istiyor ama bizim çok bilmiş yorumcularımız ve sosyal medya trolleri, "Bu oyuncu nasıl çıkar?" diye saldırıya geçiyor. Hocayı eleştirelim ama acımasızca değil!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

50 yılını Türk futboluna veren biri olarak; Önder hocanın gençlerin önünü açarak Beşiktaş'ın geleceği için önemli hamlelerini takdir ediyorum. Böylesine kaliteli oyunculardan oluşmuş kadronun ligde iddiasız kalması çok zor bir durumdur. Oyuncuları maça hazırlarken zorlanırsınız. Tabii ki bunlar göz ardı ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

KUPA, AVRUPA DEMEK

Beşiktaş tabii ki her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Ama açık ve net konuşmak gerekirse bu sezon ligde en büyük başarı lig ikinciliği olur. Siyah-beyazlı takımın öncelikle Türkiye Kupası'na odaklanması çok önemli. Türkiye Kupası, Beşiktaş'a Avrupa kapısını aralayabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Zaman zaman eleştirilerin dozajı kaçıyor. Görev aldığı maçlarda, farklı farklı pozisyonlarda terinin son damlasına kadar mücadele eden Necip'e sosyal medyadan yapılan hakaretleri yüzüm kızararak okuyorum. Mesela, milli maçlarda başarılı performansını bildiğimiz Kenan Karaman'a iç sahalarda gösterilen tepkiyi de aşırı buluyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Beşiktaş bugün Türkiye'nin 1 numaralı kulübü. Taraftarı da dünya çapında üne sahip. Önümüzde Altay maçı var. Umarım Antalyaspor maçında olduğu gibi tribünler coşkulu olur ve bu maçta kazanılacak 3 puan camiaya büyük moral aşılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Beşiktaş bir aşktır, Beşiktaşk'tır. Lütfen takımımıza tam destek verelim. Sahada mücadele eden oyuncularımızın Beşiktaş'ı temsil ettiğini unutmayalım.

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