BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi! "Bu sezon en büyük başarı..."

Futbolcu sakatlığı nedeniyle çıkmak istiyor ama bizim çok bilmiş yorumcularımız ve sosyal medya trolleri, "Bu oyuncu nasıl çıkar?" diye saldırıya geçiyor. Hocayı eleştirelim ama acımasızca değil!

50 yılını Türk futboluna veren biri olarak; Önder hocanın gençlerin önünü açarak Beşiktaş'ın geleceği için önemli hamlelerini takdir ediyorum. Böylesine kaliteli oyunculardan oluşmuş kadronun ligde iddiasız kalması çok zor bir durumdur. Oyuncuları maça hazırlarken zorlanırsınız. Tabii ki bunlar göz ardı ediliyor.