BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

Beşiktaş 'la anlaştığı iddia edilen Caleb Ekuban 'da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor 'un sezon başında 1.8 milyon euro'ya Genoa'ya sattığı Caleb Ekuban'ın transferi için oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi.

Akşam'da yer alan habere göre Caleb Ekuban 'ın Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroğlu, oyuncusunun Genoa'da başarılı bir sezon geçirdiğini ve İtalya'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekuban'ın geleceğiyle ilgili şu an bir şey söylemenin yanlış olacağını dile getiren Markaroğlu, Ganalı yıldızın transferi için sezon sonunu işaret etti ve "Şu an herhangi bir kulüpten girişim yok" diyerek Beşiktaş iddialarını yalanladı.