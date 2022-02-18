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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçmişti. Adı siyah-beyazlılarla anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Caleb Ekuban için de menajerinden flaş bir açıklama geldi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:57
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Caleb Ekuban'da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un sezon başında 1.8 milyon euro'ya Genoa'ya sattığı Caleb Ekuban'ın transferi için oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

Akşam'da yer alan habere göre Caleb Ekuban'ın Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroğlu, oyuncusunun Genoa'da başarılı bir sezon geçirdiğini ve İtalya'da mutlu olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

Ekuban'ın geleceğiyle ilgili şu an bir şey söylemenin yanlış olacağını dile getiren Markaroğlu, Ganalı yıldızın transferi için sezon sonunu işaret etti ve "Şu an herhangi bir kulüpten girişim yok" diyerek Beşiktaş iddialarını yalanladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın sezon sonunda Cyle Larin ile yollarını ayıracağı ve yeni sezon için Caleb Ekuban'la söz kestiği öne sürülmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

2020-21 sezonunda Trabzonspor'da harikalar yaratan Caleb Ekuban, bu sezon Genoa formasıyla tutuk bir performans sergiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Caleb Ekuban Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı

27 yaşındaki Ganalı, İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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