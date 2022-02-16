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Ersin’den Schalke tepkisi!

Siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Ersin, Bundesliga 2 takımı Schalke'ye transfer olacağı iddialarına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya hesaplarının kendisini Schalke'ye layık görmesi Ersin'i sinirlendirdi. Alman ekibinin kendisini istediği ile ilgili ortaya atılan dedikodular üzerine arayan gazetecilere genç kalecinin, "Beni 2. lige mi layık görüyorsunuz?" yanıtını verdiği belirtildi. Ersin önceki akşam Adana Demir maçında 2 yüzde yüzlük kurtarış yaptı, 2 de orta yakaladı ve yan toplarda hakimiyetini kanıtladı. Ersin 51 kez topla buluşurken, forvetler Larin (45) ve Batsuayi'den (30) daha fazla topa dokundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Ersin’den Schalke tepkisi!

Siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Ersin, Bundesliga 2 takımı Schalke'ye transfer olacağı iddialarına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya hesaplarının kendisini Schalke'ye layık görmesi Ersin'i sinirlendirdi. Alman ekibinin kendisini istediği ile ilgili ortaya atılan dedikodular üzerine arayan gazetecilere genç kalecinin, "Beni 2. lige mi layık görüyorsunuz?" yanıtını verdiği belirtildi. Ersin önceki akşam Adana Demir maçında 2 yüzde yüzlük kurtarış yaptı, 2 de orta yakaladı ve yan toplarda hakimiyetini kanıtladı. Ersin 51 kez topla buluşurken, forvetler Larin (45) ve Batsuayi'den (30) daha fazla topa dokundu.

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