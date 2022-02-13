SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı müsabaka sırasında, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.