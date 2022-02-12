Burak Yılmaz'ın babası resmen konuştu! Beşiktaş transferi...

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, milli oyuncunun Beşiktaş'a dönme ihtimaliyle ilgili konuştu.

Burak Yılmaz'la ilgili konuşan baba Fikret Yılmaz, bir tv kanalına yaptığı açıklamada "Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ne olacağı belli olmaz. Tabii ki Beşiktaş istiyorsa başımız gözümüz üstüne. Böyle bir haber çıkmış ama her babanın da olduğu gibi benim de oğlumun üstünde etkim var. Ancak oğlum da 36 yaşında ve kendi kararlarını verebilecek yaşta sonuçta." dedi.

Tecrübeli futbolcunun futbola devam etmek istediğini söyleyen Fikret Yılmaz "Burak Yılmaz bir sene daha oynamak istiyor. Dünyanın en güzel mesleği futbol. Hem sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, hem para kazanıyorsunuz. Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönerse mutlu olurum. Oğlum, gelinim, torunlarım orada, dönerse mutlu olurum bir baba olarak." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor ya da Galatasaray'a dönebilir mi sorusunu da yanıtlayan Fikret Yılmaz "Bu kararı oğlum verir. Çok tecrübeli bir futbolcu." dedi.

"Beşiktaş ile sorunlu ayrıldı!" iddiasını yalanlayan Fikret Yılmaz "Beşiktaş ile maddi sorunu olmadı. Çok güzel, aslan gibi ayrıldı. Böyle bir sorun olmadı. Bunların hepsi safsatadır." açıklamasını yaptı.

"ADANA DEMİRSPOR DA OLABİLİR"

Öte yandan Burak Yılmaz'a yakın isimlerden Sinan Engin de tecrübeli golcüyü Adana Demirspor'un da transfer edebileceğini öne sürdü. Sinan Engin canlı yayında "Burak Yılmaz eğer Türkiye'ye gelirse, Adana Demirspor forması da giyebilir." dedi.